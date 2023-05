Avvocata-influencer sospesa per 15 mesi a causa delle sue foto

Quegli scatti glamour, per alcuni sexy, sul profilo social sono costati una sospensione dalla professione all'avvocata Alessandra Demichelis, 34 anni di Torino. La pagina Instagram 'Dc Legal Show' non era piaciuta fin dall'inizio ad alcuni colleghi che, circa un anno fa, quando era stata aperta, avevano segnalato all'ordine professionale la scelta di mostrare la vita di un avvocato in quel modo, tra lusso e calici di champagne.

La sospensione di 15 mesi diventerà esecutiva tra 60 giorni, quando verranno pubblicate le motivazioni. Ma Demichelis ha già annunciato di voler dare battaglia e rivolgersi al consiglio nazionale. "Sono pronta ad arrivare fino in Cassazione, se è il caso, e quando avrò tutta la documentazione lavorerò per la cancellazione di tutti gli ordini professionali, che non possono con le loro sanzioni non permettere alle persone di lavorare" dice.

Dopo le segnalazioni dei colleghi venne aperto un procedimento disciplinare, concluso con un richiamo al decoro.

"Ma quali scatti sexy - replica oggi Demichelis - nelle foto indosso tailleur, la gonna sotto il ginocchio, come quando vado a lavorare - aggiunge - oppure ci sono mie foto mentre corro o sono al mare. Se non fosse per la presidente dell'ordine, Simona Grabbi, e i provvedimenti avrei solo 200 follower". Invece oggi la sua pagina social ha raggiunto i 20mila follower, come lei stessa evidenzia. Grazie al risalto mediatico l'avvocata torinese è diventata in breve tempo un volto celebre: prima ospite da Barbara D'Urso, poi partecipante all'ultima edizione del reality Pechino Express.

La sospensione professionale è arrivata venerdì scorso dall'ordine distrettuale di disciplina. La stessa avvocata torinese, poche ore dopo la decisione, ha postato una sua foto di schiena, con indosso un paio di slip, tacchi alti e una maglietta con una scritta 'Sentiti sospesa'. Una variante del celebre 'Sentiti libera' lanciata da Chiara Ferragni a Sanremo.

"Non mi aspettavo una sospensione così lunga - commenta - è la prima volta che accade in Italia, neanche i colleghi che commettono un reato sono puniti per così tanto tempo".

Ma non ci sono solo quegli scatti ritenuti troppo osé per il decoro e la dignità che l'ordine degli avvocati chiede ai suoi iscritti di mantenere e rispettare sempre. Alessandra Demichelis è finita al centro delle polemiche anche per una diretta social dello scorso anno e rispuntata fuori prima di Pechino Express, in cui parla con l'imprenditore piemontese di vini Franco Morando, affermando che i poveri fanno schifo e che "dovrebbero bruciare tutti all'inferno". Occasione in cui diede la colpa ai suoi hater.