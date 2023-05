A monsignor Pizzaballa la cittadinanza onoraria di Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 16 MAG - Il 22 settembre 2024 il Consiglio comunale di Bergamo, nel corso di una seduta straordinaria, conferirà la cittadinanza onoraria dedicata a Papa Giovanni XXIII al patriarca dei latini di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa, in quanto "uomo del dialogo e della mediazione in territori attraversati da tensioni e conflitti, senza perdere mai il legame saldo con la terra bergamasca d'origine". Pizzaballa è infatti originario di Cologno al Serio.

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta presentata dall'assessore Marzia Marchesi.

È la terza volta che il Comune di Bergamo assegna questo riconoscimento, istituito nel 2014 per valorizzare "l'impegno per la pace a livello internazionale di un cittadino italiano o straniero non residente nel territorio di Bergamo". Dopo Ernesto Olivero, presidente del Serming-Arsenali della Pace (nel 2015) e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio (nel 2018), quest'anno toccherà a monsignor Pizzaballa. (ANSA).