Rifiutata iscrizione a disabili, respinti da 11 licei di Roma

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Sarebbero stati rifiutati da una decina di licei i quattro ragazzi disabili di Roma che si sono visti respingere l'iscrizione per mancanza di posto. È quanto si apprende da chi sta seguendo il caso dei quattro studenti affetti da disabilità grave che allo stato avrebbero visto negato il diritto di iscriversi ad una scuola pubblica.

Gli istituti che avrebbero declinato l'iscrizione per mancanza di posti sono di vario indirizzo, dallo scientifico all'agrario, e si trovano sia in centro che in periferia. "In Italia l'inclusione scolastica per tutti è ancora un miraggio. Siamo ancora costretti a fare i conti con moltissimi casi di discriminazione e purtroppo quello che sta succedendo a Roma ad alcune famiglie è davvero insopportabile. Quattro ragazzi con disabilità grave sono stati di fatto esclusi dalla scuola pubblica. I genitori si sono visti rifiutare l'iscrizione al primo anno, per l'anno scolastico 2023/24 della scuola secondaria di secondo grado, per mancanza di posti. Una motivazione inaccettabile", fa sapere Marco Furfaro, capogruppo Dem in commissione Affari Sociali alla Camera e componente della segreteria del Partito Democratico che ha presentato "un'interrogazione al ministro Valditara per chiedergli se è a conoscenza di questa vicenda e cosa intenda fare per porre rimedio e dare risposte rapide alle richieste delle famiglie".

