Crosetto, è fondamentale rafforzare le relazioni con la Germania

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Tra Italia e Germania solide relazioni bilaterali che in questo complesso momento è fondamentale rafforzare. Condivisa volontà di collaborazione nelle attività addestrative tra Forze armate". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in visita ufficiale in Germania, nel corso dell'incontro con il ministro della Difesa della Repubblica federale tedesca, Boris Pistorius.

Un lungo e cordiale incontro, che segue quello avvenuto lo scorso 15 febbraio a margine della Ministeriale Difesa Nato di Bruxelles.

Tra i temi affrontati, la collaborazione nel settore dell'industria della difesa, Mediterraneo allargato e "l'importante legame tra Unione europea e Africa dove occorre garantire non solo sicurezza ma anche sviluppo e crescita economica". Crosetto - accompagnato nella visita ufficiale dall'ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio - insieme al collega Pistorius ha anche reso omaggio ai Caduti, con la deposizione di una corona di fiori al Bundeswehr Memorial. (ANSA).