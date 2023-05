A Latina centrodestra avanti,Coletta si congratula con Celentano

(ANSA) - LATINA, 15 MAG - Nonostante non siano ancora presenti dati ufficiali né sul sito del Comune di Latina, né su quello deputato del Ministero dell'Interno, secondo i primi dati parziali il candidato sindaco di centrodestra Matilde Celentano è in netto vantaggio su quello di centrosinistra Damiano Coletta, con una percentuale che si attesta intorno al 70% dei voti. Il dato parziale e ufficioso, al momento, recita Matilde Celentano 8.338, Damiano Coletta 3248. Nel frattempo il candidato della coalizione progressista, arrivato al suo Point elettorale, afferma: «Ho appena concluso una telefonata con la mia avversaria per congratularmi con lei per il risultato raggiunto. Le ho fatto il mio in bocca al lupo: inizia una nuova fase per la città, in cui il nostro compito sarà quello di fare opposizione responsabile». (ANSA).