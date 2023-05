Comunali: affluenza definitiva alle 23 al 46,39% in forte calo

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'affluenza definitiva alle elezioni comunali alle 23, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 46,39% in calo di quasi 14 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli aventi diritto. Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. (ANSA).