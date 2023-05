Comunali: affluenza alle 19 in calo, dai primi dati al 37%

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Mentre è in corso il voto per le comunali si registra il dato parziale dell'affluenza alle ore 19. Ad oltre metà dei rilevamenti dei seggi l'affluenza risulta al 37% circa. Un dato in calo di circa 7 punti visto che alle precedenti consultazioni amministrative alle 19 aveva votato il 44 %. (ANSA).