Comunali: a 100 anni e 4 mesi va a votare al seggio a Falconara

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - Nonostante l'età avanzata, non ha rinunciato ad esercitare il suo diritto-dovere di voto. A 100 anni e 4 mesi, Teresa Renghini, ristoratrice in pensione, fondatrice dell'Osteria del Pozzo ad Ancona, è andata al seggio n. 27 di Falconara Marittima, appoggiandosi ad un bastone e accompagnata dal genero. Non ha rinunciato a votare neppure Paolina Spalazzi, ricoverata presso l'Inrca (Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani) di Ancona: è stata l'unica a votare tra i degenti dell'ospedale geriatrico. Ad Ancona, secondo i dati resi noti dal Comune, ci sono 72 elettori (20 uomini e 52 donne) centenari e ultracentenari: il più anziano è nato nel 1914 e ha quindi 109 anni. (ANSA).