A Udine stimati circa 80 mila Alpini in sfilata

(ANSA) - UDINE, 14 MAG - Stanno sfilando al ritmo di circa 8.000 alpini all'ora le penne nere oggi alla novantaquattresima adunata nazionale in corso a Udine. Lo si è appreso dall'Ana secondo le cui stime alle 12.30 già circa 25.000 Alpini hanno sfilato lungo le vie del centro del capoluogo friulano. Al termine della sfilata la stima è di circa 80.000 unità presenti lungo il percorso.

"Qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici ed è la cosa più preziosa che abbiamo. Oggi è la festa della mamma ma noi abbiamo sempre un'altra mamma che è la Patria, senza questo legame non c'è niente che possiamo fare. Quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha assistito alla parte iniziale della sfilata.

