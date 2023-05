Un indagato per omicidio donna nell'alto Tevere umbro

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - C'è un indagato per omicidio volontario per la settantenne tedesca trovata morta all'inizio di dicembre nella sua abitazione a Citerna, nell'alto Tevere umbro. E' un vicino di casa nei confronti del quale venerdì i carabinieri hanno compiuto una perquisizione sequestrando diversi oggetti. La notizia è riportata dai giornali locali.

Secondo quanto risulta all'ANSA nei confronti dell'uomo risulterebbe un consistente quadro accusatorio. L'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Perugia non sarebbe quindi un atto dovuto per eseguire la perquisizione che ha portato al sequestro di telefoni cellulari, pc, scarpe e anche alcune biciclette.

L'indagine è comunque ancora in corso e su di essa gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

La donna venne trovata morta nel letto della propria abitazione con diverse ecchimosi sul corpo. Viveva da sola e a dare l'allarme fu una familiare preoccupata per non averla sentita al telefono da alcuni giorni. (ANSA).