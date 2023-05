Svimez, su asili nido e scuola Pnrr non colmerà i divari

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La finalità di coesione territoriale del "Pnrr della scuola" è a rischio: i criteri ministeriali di riparto delle risorse a livello regionale non hanno tenuto conto dell'eterogeneità delle regioni in termini di fabbisogni di investimenti. Il sistema dei bandi competitivi ha spesso penalizzato i territori con carenza di servizi e strutture (tempo pieno, palestre, mense), anche a causa della debolezza delle amministrazioni. Il rischio è che aumentino le disuguaglianze territoriali. Napoli e Palermo sono tra le ultime quindici province nella graduatoria per risorse pro capite assegnate. A sostenerlo è lo Svimez. (ANSA).