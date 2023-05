Cagliari-Palermo, sassi e fumogeni contro bus tifosi ospiti

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - Un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l'arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio di Cagliari, dove è in programma il "derby delle Isole" per il campionato di serie B. Il pullman che trasportava il gruppo di tifosi ospiti è stato raggiunto e danneggiato dal lancio di pietre. Tutto è avvenuto all'improvviso, un paio d'ore prima del fischio d'inizio. Un gruppo di ultras del Cagliari ha atteso l'arrivo dei supporter siciliani, per poi lanciare pietre e fumogeni, poi sono fuggiti. Nessuno è rimasto ferito.

Su quanto accaduto indaga la Digos della Questura di Cagliari.

Gli agenti presenti sul posto hanno scortato il pullman dei tifosi del Palermo sino a dentro lo stadio. Una volta scesi, gli ultras ospiti hanno scatenato la loro rabbia brandendo le aste delle bandiere e colpendo anche lo stesso pullman, come dimostrano delle immagini trasmesse dal Tgr della Rai Sardegna, ma non c'è stato contatto fra le tifoserie, precisano dalla Questura di Cagliari. (ANSA).