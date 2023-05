Esplosione a Milano, ancor fumo per un focolaio

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Ancora fumo, venerdì mattina, a Milano, e nuove segnalazioni allarmate a Polizia e Vigili del fuoco, per un focolaio che nella notte ha preso forza e che stamani ha provocato un nuovo principio d'incendio, tra via Vasari e via Pier Lombardo, dove giovedì l'esplosione di alcune bombole su un furgone che le trasportava aveva causato un vasto incendio (senza vittime) seminando il panico nella zona.

Il focolaio ha costretto i pompieri a tornare per spegnerlo definitivamente in breve tempo. Non c'è stato alcun pericolo per le persone.

E' accaduto intorno alle 7 quando, in via Vasari, strada ancora chiusa dopo lo scoppio e l'incendio di ieri, si è notato del fumo uscire da una finestra del secondo piano dello stesso stabile interessato dalla deflagrazione.

Resta chiusa, invece, in via precauzionale, la scuola privata gestita dalle suore, che si è trovata proprio a ridosso del disastro, e che riaprirà probabilmente lunedì prossimo. (ANSA).