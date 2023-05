Centenario dell’aeronautica militare

Nell'anno del Centenario della costituzione della Forza Armata, l’Aeronautica Militare ha organizzato una conferenza con i maggiori esperti del settore nel panorama internazionale per condividere ed affrontare analisi e prospettive future in campo aerospaziale.

L’AeroSpace Power Conference, questo il nome dell’iniziativa, si terrà al centro congressi "La Nuvola di Fuksas" di Roma il 12 e 13 maggio, ed accoglierà oltre 1500 partecipanti, sia del mondo militare, con i rappresentanti delle più importanti forze aeree straniere, che civile, con esperti internazionali provenienti da organizzazioni governative, realtà accademiche ed industriali. L’evento, che vedrà la presenza del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, sarà aperto venerdì 12 maggio dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, alla presenza di numerosi ospiti ed autorità. "La terza dimensione oltre il 2023: rimodellando lo spazio e il tempo. 100 anni di rilevanza dirompente e senza confini del Potere Aerospaziale", come si evince dallo stesso titolo, vuole rappresentare – in un ideale fil rouge tra passato, presente e futuro – una piattaforma privilegiata di discussione e confronto per facilitare la nascita, il rinnovo ed il consolidamento di relazioni professionali nel mondo dello spazio sia in campo nazionale che internazionale.