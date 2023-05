Cadavere affiora in laguna Venezia, al collo un peso da palestra

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Il corpo di un uomo, che aveva appeso al collo un peso da palestra (per bilanciere), è stato ripescato oggi dalla laguna di Venezia, dopo che alcuni addetti di una società nautica l'avevano visto galleggiare a pelo d'acqua, nella zona di Punta San Giuliano, vicino a Mestre. La vittima ha un'età tra i 40 e 50 anni. Non è ancora stata identificata, e sulle cause della morte sono aperte al momento tutte le ipotesi, inclusa quella di un suicidio. Secondo alcuni testimoni, presentava sulla nuca una profonda ferita alla testa, che potrebbero però essere compatibile con urti subiti dalla salma contro i pali di delimitazione della laguna, o anche con qualche barca a motore. Il cadavere è stato recuperato da vigiili, e ora è a disposizione della magistratura. (ANSA).