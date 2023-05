Bomba d'acqua a Firenze, mezzi sommersi in sottopasso

Una bomba d'acqua su Firenze, anche con grandine, ha causato allagamenti e disagi.

I vigili del fuoco hanno dovuto mandare i sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito, per due furgoni rimasti sommersi a causa della perturbazione. Non risultano, comunque, nella circostanza, persone ferite, i conducenti si sarebbero messi in salvo in tempo. La grandine ha coperto di una coltre bianca i viali in torno alla Fortezza da Basso. In un'ora la stazione pluviometrica di Firenze-Università ha registrato 35 mm di pioggia, 17,8 mm all'Orto Botanico, 8,8 mm al Giardino di Boboli.

"Bomba d'acqua su Firenze. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all'esterno", ha scritto, su twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito del forte temporale sulla città.