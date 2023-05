Blitz al Senato, Palazzo Madama e Cultura parti civili

Il Senato della Repubblica, il ministero della Cultura e il Comune di Roma sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputati tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz fuori Palazzo Madama del 2 gennaio scorso. Gli imputati sono accusati per danneggiamento aggravato per avere lanciato vernice rossa sulla facciata del Senato. Il giudice monocratico ha aggiornato il procedimento al prossimo 18 ottobre.