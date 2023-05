Vicepresidente Cei, condivido la protesta degli studenti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 MAG - "Condivido questa protesta, mite, civile, che dice agli adulti e specialmente a coloro che hanno responsabilità politiche: vi rendete conto che non ce la facciamo?". Così il vicepresidente Cei e vescovo di Cassano all'Ionio, monsignor Francesco Savino, a margine di una conferenza stampa in Vaticano sulla protesta degli studenti per il caro-affitti. "Pagare una stanza 800-900 euro...", "il rischio è creare delle condizioni di una rivolta sociale". "E' una protesta vera, autentica, risponde ad un oggettivo bisogno, cerchiamo di ascoltarli". Il vescovo ha detto che la questione sarà al centro dell'assemblea Cei di fine maggio. "Non possiamo non lasciarci interrogare, vogliamo ascoltare i bisogni, soprattutto a partire dai giovani". (ANSA).