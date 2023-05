Piazza Loggia, non accolta la costituzione di Palazzo Chigi

(ANSA) - BRESCIA, 11 MAG - La presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per la strage di Piazza Loggia a Brescia. È la prima volta che accade. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, il gup ha respinto la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva presentato istanza in ritardo rispetto a quando l'udienza ha preso il via. Il gup ha accolto l'eccezione della difesa dell'imputato che si è opposta alla tardiva costituzione di palazzo Chigi. Per il giudice la presidenza del consiglio non poteva non sapere dell'inizio dell'udienza e quindi non può chiedere di farvi ingresso in ritardo. (ANSA).