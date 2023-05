Messico: droga, boss 'El Guero' potrebbe lasciare il carcere

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 11 MAG - L'ex 'signore della droga' messicano Héctor Palma Salazar, detto 'El Guero', è a un passo dalla scarcerazione dopo che un tribunale federale lo ha assolto dal reato di criminalità organizzata di cui era accusato nell'ultimo processo aperto contro di lui dopo 28 anni di detenzione.

La giudice María Dolores Olarte, della prima Corte d'appello collegiale di Jalisco, nell'ovest del Paese, ha stabilito che la procura generale non ha offerto "elementi sufficienti per provare la piena responsabilità" di uno dei più famosi boss del Messico. Palma, 63 anni, nei prossimi giorni potrebbe lasciare Altiplano, il principale penitenziario di massima sicurezza del Paese e uno dei più protetti, situato a circa 100 chilometri dalla capitale.

Fondatore del cartello di Sinaloa, 'El Guero' Palma venne arrestato in Messico nel 1995 ed estradato negli Stati Uniti nel 2007, dopo che l'aereo su cui viaggiava si schiantò nella zona montuosa di Nayarit, nel Messico occidentale. Dopo aver scontato una pena negli Stati Uniti e venne consegnato alle autorità messicane nella città di confine di Matamoros, nello Stato settentrionale di Tamaulipas, nel giugno 2016. (ANSA).