Insulti e minacce a Ikram Jarmouni, studentessa premiata alla Camera

Nei giorni scorsi Ikram Jarmouni, studentessa modenese ha ricevuto il 'Premio America giovani per il talento universitario' alla Camera dei deputati. Mentre si stava recando nella Capitale per la cerimonia di consegna del riconoscimento è stata oggetto di una aggressione verbale anche a sfondo razziale sul treno diretto a Roma su cui viaggiava insieme a un'amica. A segnalarlo è la stessa Jarmouni - 22enne.

Insulti e minacce sul treno a Ikram Jarmouni, studentessa premiata alla Camera



Nata a Modena e di origine marocchina attivista per i diritti umani e studentessa magistrale in Diritti umani e Governance multilivello all'università di Padova - in un post su Instragram su cui ha pubblicato anche il video di quanto accaduto in treno.

"Lunedì 8 maggio - scrive sul social media - sono stata premiata come studentessa d'eccellenza italiana in Parlamento.

Lo stesso giorno, mentre ero in treno verso Roma, sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle. Né le forze dell'ordine né i capotreno - aggiunge - sono intervenuti, nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi. Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione.

Lui poteva essere potenzialmente armato. Questa poteva essere una strage. Ma questa è l'Italia".

Nel video che la giovane ha rilanciato su Instagram si vede un uomo, attorniato da altri passeggeri che lo invitano a smetterla, che si rivolge alla giovane con epiteti volgari e offensivi anche a sfondo razziale, gridandole più volte "zingara" e anche "ti spacco la faccia".