Il Papa, ampliare i canali per una immigrazione sicura

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 MAG - La migrazione deve diventare una "scelta libera" ma occorre nel frattempo accogliere e garantire migrazioni più sicure. Lo indica il Papa nel Messaggio per la Giornata del Migrante (24 settembre).

"Mentre lavoriamo perché ogni migrazione possa essere frutto di una scelta libera, siamo chiamati ad avere il massimo rispetto della dignità di ogni migrante; e ciò significa accompagnare e governare nel miglior modo possibile i flussi, costruendo ponti e non muri, ampliando i canali per una migrazione sicura e regolare", si legge nel messaggio del Papa. (ANSA).