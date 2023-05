Una serie di cicloni verso l'Italia, maggio resta instabile

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Una serie di cicloni a maggio, come non si vedeva da molti anni. Il Primo maggio, puntuale, arrivò il primo ciclone con piogge torrenziali associate all'alluvione in Emilia Romagna tra il 2 ed il 3. Da quei giorni, il tempo non è mai migliorato in modo deciso, salvo durante lo scorso weekend. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che maggio resterà capriccioso, instabile e perturbato.

Le previsioni al momento indicano almeno fino al 20 maggio una situazione quasi autunnale al Centro-Nord mentre al Sud potremmo avere anche fasi soleggiate.

Un nuovo ciclone, nelle prossime ore, porterà maltempo al Centro-Nord con piogge e temporali localmente anche intensi: desta preoccupazione con la massima allerta la situazione idrogeologica dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione di una settimana fa. Occhi puntati comunque su gran parte delle regioni centro settentrionali per una fase perturbata che persisterà per più giorni.

Domani ancora piogge soprattutto al Nord-Est, mentre frequenti temporali si formeranno sulle regioni centrali; al Sud una fase più soleggiata non è esclusa tra molte nubi e qualche acquazzone sparso.

Il weekend seguirà un venerdì di transizione con nubi e qualche rovescio al Nord, ma frequenti momenti soleggiati al Centro-Sud.

Nel week end prevista la formazione di un altro ciclone tra Mar Ligure e Mar Tirreno con forti piogge in spostamento da Sud-Ovest verso Nord-Est: in pratica il maltempo potrebbe colpire tutto il Centro-Nord con fenomeni anche intensi tra sabato e domenica sul Triveneto e tra Liguria e Toscana; all'estremo Sud, di contro, potremmo ritrovare un pieno sole con massime fino a 30 gradi.

NEL DETTAGLIO Mercoledì 10. Al nord: maltempo e crollo termico. Al centro: maltempo. Al sud: piogge diffuse.

Giovedì 11. Al nord: maltempo al Nord-Est, variabile altrove. Al centro: nuvoloso con piogge sparse. Al sud: parziale miglioramento, a tratti soleggiato.

Venerdì 12. Al nord: piogge su molte regioni. Al centro: spiccatamente instabile. Al sud: in gran parte soleggiato e caldo.

Tendenza: weekend con un nuovo ciclone e diffuso maltempo al Centro-Nord, caldo e soleggiato all'estremo Sud. (ANSA).