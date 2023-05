Piantedosi, calati del 39% i reati in stazione di Milano

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha voluto "dare un segnale di presenza" a Milano per sostenere la città in termini di sicurezza e "più specificamente intorno alla Stazione" ha spiegato che in base ai dati in stazione Centrale "rispetto al 2019 i reati come furti, rapine, lesioni personali e violenza sessuale sono calati del 39%". "Noi però - ha detto -, non diamo importanza esclusivamente al dato statistico; è evidente che esiste un problema di percezione di insicurezza e a questo prestiamo grande attenzione." "Altro dato importante è che quasi il 100% di assicurazione alla giustizia dei responsabili", ha aggiunto.

(ANSA).