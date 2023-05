Droga in Sardegna, 27 arresti e giro d'affari da 25 milioni

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Due organizzazioni criminali smantellate e 27 arresti. È il bilancio dell'operazione condotta questa mattina della Polizia di Stato nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari. Impegnati oltre 200 uomini e le unità cinofile. L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Cagliari per due anni e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, ha permesso di sgominare i due gruppi che gestivano il traffico di cocaina in mezza Sardegna. Durante l'operazione denominata Primavera Fredda, sono stati sequestrati 36 kg di cocaina purissima e documentati traffici per oltre 200 kg per un giro d'affari di oltre 25 milioni di euro. (ANSA).