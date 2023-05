Caro affitti: Bologna, studenti montano tende davanti rettorato

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Anche a Bologna sono spuntate le prime tende degli studenti. Gli attivisti del collettivo Cambiare Rotta, che tuttavia non sono certi di tenerle lì anche per la notte, ne hanno posizionate tre di fronte all'ingresso del rettorato in via Zamboni 33, per protestare "non tanto contro questo ateneo - spiega Luigi di Cambiare Rotta - ma contro il governo che deve trovare soluzioni a questo problema".

"Siamo qua perché riteniamo veramente problematica la situazione che si vive nella nostra generazione - ha aggiunto -.

Nonostante cambino i governi non ci sono misure a sostegno del caro affitti, serve una forma di reddito per gli studenti".

Questo pomeriggio, nonostante la pioggia battente che sta cadendo sulla città, gli studenti hanno convocato un'assemblea pubblica per discutere del tema e invitano allo sciopero generale del 26 maggio, promosso dal sindacato di base Usb, "contro il carovita, il caro affitti e per un reddito studentesco". (ANSA).