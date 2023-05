Santanché, turismo deve agire per la tutela di pianeta e persone

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Il turismo dipende in maniera preponderante e inscindibile dalla qualità dei nostri ecosistemi e dal tessuto sociale. Per questo dobbiamo fare in modo che il turismo impatti positivamente sull'ambiente, sulla cultura, sulla società, sull'economia, sulla comunità del luogo visitato.

In una parola: che agisca per la tutela di pianeta e persone".

Lo afferma la ministra del Turismo, Daniela Santanché in un messaggio inviato alla seconda sessione dell'evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Asvis a Napoli.

"Tutto questo deve essere inserito in una cornice di costante e metodica implementazione. Affinché ciò accada è necessario procedere con idee e volontà, intelligenza e programmazione, investimenti e soprattutto con tanto lavoro. In questo contesto, nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato 25 milioni dedicati al turismo sostenibile", aggiunge Santanché che cita anche i 34 milioni di euro per progetti di valorizzazione e sostenibilità dei Comuni a vocazione turistica; e poi, nell'ambito del Pnrr, i 500 milioni di euro dei Fondi Bei per avviare progetti di turismo sostenibile; gli altri 500 milioni di euro in vista del Giubileo 2025 per "sviluppare un modello di turismo sostenibile da implementare a Roma e, auspicabilmente, replicabile nel resto d'Italia". (ANSA).