Latina, prof bullizzata dagli studenti e sospesa dalla preside

(ANSA) - LATINA, 09 MAG - Una professoressa di 52 anni del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina ha presentato una denuncia in Procura per esser stata bullizzata dai suoi studenti finendo addirittura all'ospedale. Come riporta Repubblica, il 30 settembre scorso l'insegnante, precaria da 10 anni, sarebbe stata centrata all'addome e allo sterno da uno studente spinto da un compagno, finendo in barella all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Tornata a scuola, la donna avrebbe scoperto che non si trattava di un incidente, ma di una sfida tra studenti che consiste nel far cadere un insegnante, filmarla e postare il video sui social network: inoltre, una nota messa nello stesso periodo dall'insegnante sarebbe stata pubblicata sui social con la scritta: "Quella magnata della supplente". La docente è stata ascoltata in procura alla fine del mese di marzo, con le indagini che si sono concentrate su cinque ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

Intanto la mamma di uno dei giovani ammoniti per un'altra vicenda ha presentato un esposto a scuola in cui la professoressa è accusata di molestie verbali a carattere esplicitamente sessuale: la docente è stata dunque anche sospesa dal dirigente scolastico, perché potrebbe arrecare "turbamento e pregiudizio" agli studenti. (ANSA).