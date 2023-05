Un morto e due feriti in un incidente sulla A1 a Modena

(ANSA) - MODENA, 08 MAG - Un morto e due feriti questa mattina in un tratto modenese dell'autostrada A1 compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, i feriti sono un 54enne in gravi condizioni ed un 21enne portato a sua volta all'ospedale di Baggiovara, non in pericolo di vita.

Nell'incidente, accaduto intorno alle 6, sono stati coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Sul furgone, che si è ribaltato più volte, viaggiavano tre persone originarie della Puglia.

L'autostrada è rimasta chiusa per due ore, verso le 8.30 la riapertura. Autostrade per l'Italia fa sapere che alle 10 si registravano 8 chilometri di coda nel tratto in questione in direzione Milano, dove il traffico transita su 3 corsie. Nel tratto precedente, tra Valsamoggia e Modena Sud, 4 chilometri di coda per traffico congestionato in direzione Milano. Agli utenti in viaggio provenienti da Bologna e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Valsamoggia e di rientrare a Modena Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la via Emilia. Sul posto, oltre al personale del 118, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione Terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. (ANSA).