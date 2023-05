Regionali Molise: malore per candidato centrodestra Roberti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 MAG - Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Molise, Francesco Roberti, nella notte ha avuto un malore e si trova ora ricoverato all'ospedale di Termoli (Campobasso). "Si è trattato di un lieve malore - hanno fatto sapere dal suo staff - causato dallo stress degli ultimi giorni. Al momento Roberti è sotto osservazione per gli accertamenti del caso. Un paio di giorni di riposo e il presidente sarà pronto per l'inizio della campagna elettorale".

Sempre attraverso il suo staff Roberti, che è sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, ha voluto ringraziare i sanitari dell'ospedale della città e quanti in queste ore "gli stanno dimostrando affetto e vicinanza". (ANSA).