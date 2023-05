La scrittrice Michela Murgia, che in un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato di avere un carcinoma renale in stadio avanzato, ha scelto di postare su Instagram un video in cui si fa rasare i capelli. "La sardità dei miei capelli ha ceduto - scrive - ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?".

Agenzia ANSA Murgia: 'Ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi' - Cronaca In un'intervista al Corriere della Sera rivela di avere un carcinoma renale in stadio avanzato. 'Spero di morire quando Meloni non sarà più presidente del Consiglio'. La premier replica: 'Lei lo auspica, io me l'auguro perchè punto a restare a lungo' (ANSA)