Fontana, su violenze Milano 'c'è stata speculazione politica'

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "La situazione inizia ad essere preoccupante. Forse, se si fossero accorti un po' prima, non saremmo arrivati a questi livelli". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo gli ultimi casi di violenza a Milano e a due giorni dalla presenza a Milano del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Sono anni che parliamo di questa cosa e ci dicono" che come centrodestra "facciamo speculazione politica. Forse vediamo un po' più lungo di quelli che fanno finta di non vedere quale è la realtà. Purtroppo hanno cercato loro, facendo speculazione politica, di mettere lo sporco sotto il tappeto e ora purtroppo salta fuori". (ANSA).