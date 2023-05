Festa compleanno per Sgarbi a Sutri, 'voglio salutare città'

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha festeggiato oggi il suo settantesimo compleanno a Sutri. Il politico ha scelto come luogo per i festeggiamenti il ristorante Antica Fonte in località Fonte Vivola a pochi chilometri dal piccolo comune nel Viterbese che lo ha visto indossare la fascia tricolore in veste di sindaco nel quinquennio passato.

La serata aperta a tutti i cittadini sutrini è entrata nel vivo con l'arrivo del festeggiato che si è intrattenuto a lungo con i numerosi ospiti giunti da tutte le parti per augurargli buon compleanno.

"L'idea della festa è nata perché voglio salutare la città - ha commentato Sgarbi - e con affetto e amicizia tutti quelli che hanno lavorato con me in questi anni. Non ho né rammarico o rimpianti, sono solo felice di salutare tutti i cittadini di Sutri." Alle 18 è iniziata la proiezione del film di Pupi Avati "Lei mi parla ancora" una pellicola basata sulla storia dei genitori di Sgarbi.

Il programma della serata è poi proseguito alle 20 con la degustazione dei testaroli di Pontremoli, piatto tipico della Lunigiana, abbinati ad un lambrusco di Sorbara.

Da cornice alla serata la musica del complesso Anomanouche, scelto personalmente da Sgarbi per allietare l'evento. Infine il tradizionale taglio della torta ha sancito la serata. (ANSA).