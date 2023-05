Assale donna in auto, 39enne arrestato per violenza sessuale

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - Arrestato dai carabinieri a Calenzano (Firenze) un italiano di 39 anni con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna che abita nella provincia di Firenze mentre lei stava andando in auto a trovare dei parenti. L'episodio risale al 6 maggio ed è avvenuto in pieno giorno, nel primo pomeriggio.

Prima le ha chiesto di salire in auto e lei è riuscita ad allontanarsi. L'uomo non si è dato per vinto, dopo un breve inseguimento con la sua vettura le ha sbarrato la strada. E' entrato nell'auto della giovane con l'intenzione di avere un rapporto sessuale. La donna si è divincolata, è scappata dall'auto e ha chiesto aiuto ai parenti che sono riusciti a raggiungerla. Ma nonostante ciò l'uomo è riuscito a bloccarla di nuovo facendola cadere in terra. A fermarlo solo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Campi Bisenzio. Il 118 ha portato la vittima, molto scossa, al pronto soccorso da cui è stata dimessa con tre giorni di prognosi per un trauma cranico lieve ed un'abrasione al ginocchio destro.

Il 39enne ora è nel carcere di Prato. (ANSA).