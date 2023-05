A Milano un monumento ricorderà le 137 vittime di 8 stragi

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Un monumento per ricordare le 137 vittime di otto stragi che hanno segnato la storia italiana, da quella di piazza Fontana del 12 dicembre del 1969 fino a quella successive alla stazione di Bologna e in piazza della Loggia a Brescia. Sorgerà simbolicamente proprio in piazza Fontana a Milano il monumento "Non dimenticarmi" per ricordare le vittime delle stragi neo fasciste compiute nel periodo che è chiamato strategia della tensione.

A promuoverlo è il comitato omonimo 'Non dimenticarmi' che sta portando avanti una raccolta fondi per permettere a tutti i cittadini che lo desiderano di contribuire alla realizzazione di quello che sarà una sorta di mausoleo in città delle vittime del terrorismo. L'obiettivo è raccogliere 90 mila euro per la realizzazione dell'opera che potrebbe essere inaugurata il prossimo 12 dicembre in contemporanea con le celebrazioni della strage di piazza Fontana.

Il monumento, ideato dall'artista Ferruccio Ascari, è composto da 137 steli in ferro che sorreggono delle campanelle che suoneranno in memoria delle vittime delle stragi. La 137ma vittima é Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico morto caduto da una finestra della questura di Milano e che in un primo tempo era stato sospettato ingiustamente della strage. Le vittime commemorate sono quelle di piazza Fontana, di Gioia Tauro, di Peteano, della questura di Milano, di piazza della Loggia a Brescia, del treno Italicus, della stazione di Bologna e di piazzale Arnaldo a Brescia. (ANSA).