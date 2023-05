A Roma il 25esimo raduno dell'Associazione nazionale carabinieri

Si conclude oggi il 25esimo raduno, sul litorale romano, dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc). L'evento si è concluso con la sfilata dei reparti in armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del quarto reggimento carabinieri a cavallo, iniziata con la resa degli onori, in piazza dei Ravennati, al ministro della Difesa Guido Crosetto accompagnato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi. Tra le autorità intervenute, il presidente del consiglio della Regione Lazio Antonio Aurigemma, il presidente Nazionale dell'Anc Libero Lo Sardo, i vertici delle forze armate, delle forze di polizia a livello locale ed esponenti degli organismi di rappresentanza dell'Arma. Il raduno è stato articolato su una serie di iniziative cominciate venerdì scorso e durate tre giorni, richiamando oltre 80mila persone, tra carabinieri in servizio, in congedo e familiari, provenienti da tutta Italia e dall'estero.