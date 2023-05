Una donna uccisa con un colpo di pistola alla testa

(ANSA) - SAVONA, 06 MAG - Una donna di 28 anni è stata uccisa la scorsa notte a Savona con un colpo di pistola alla testa.

L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. A denunciare l'assassinio è stato lo stesso omicida con una telefonata al 112 in cui ha raccontato di aver sparato alla donna. Immediato l'intervento sul posto di ambulanza e automedica, ma per la 28enne non c'è stato nulla da fare. L'omicida è stato individuato e fermato. Sul caso indaga la polizia di Stato.

