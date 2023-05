Studentessa morta, nessun segno evidente di violenza

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Non ci sono segni eclatanti di violenza sul corpo della studentessa di 21 anni - italiana, di fuori regione, ma della quale non è stata resa nota l'identità - trovata morta la scorsa notte negli alloggi universitari di Perugia.

Secondo indiscrezioni l'ipotesi ritenuta meno probabile sarebbe al momento che la studentessa possa essere stata oggetto di azioni violente esterne, anche se sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. E gli investigatori non escludono ufficialmente alcuna ipotesi.

La notizia arriva in una città che non ha ancora dimenticato il caso dell'omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa all'inizio del novembre 2007. (ANSA).