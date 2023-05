Sedicenne rapita e violentata in una minicar

(ANSA) - LATINA, 05 MAG - Sequestrata e abusata da un sconosciuto. Vittima una 16enne poi soccorsa e curata all'ospedale Goretti di Latina. Secondo una prima ricostruzione la giovane era con un amico su una minicar nei pressi di Latina Scalo la sera di mercoledì 3 maggio quando uno sconosciuto ha picchiato il ragazzo, costretto lei nella vettura dove si sarebbero consumati gli abusi. Secondo quanto verificato fino ad ora dagli inquirenti in un primo momento i ragazzi sarebbero riusciti a liberarsi dall'aggressione dell'uomo ma pochi istanti dopo quest'ultimo li avrebbe raggiunti colpendo con un pugno sul volto il giovane, il quale ha perso i sensi, e sequestrando la ragazza a bordo della minicar. Lì sarebbe stata vittima di violenza. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Latina diretti dal Dirigente Mattia Falso. Al momento la sedicenne, soccorsa nella struttura sanitaria pontina e in un forte stato di choc, non è riuscita a ricostruire l'accaduto. A dare l'allarme l'amico anche lui soccorso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. (ANSA).