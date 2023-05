Scudetto Napoli: anche i semafori celebrano i campioni

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Per celebrare il terzo scudetto anche un semaforo, nel cuore di Napoli, si tinge di tricolore e d'azzurro. L'impresa La Semaforica, affidataria del Comune per il servizio, ha donato una copertura 'personalizzata' ai due semafori posti davanti al teatro San Carlo, tra via Verdi e via Vittorio Emanuele III. (ANSA).