Scudetto Napoli: 4 i feriti da arma da fuoco, uno grave

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Quattro persone sono rimaste ferite da arma da fuoco stasera a Napoli, mentre erano in corso i festeggiamenti per la conquista dello scudetto. E' quanto si apprende dalla Questura.

Una delle quattro persone ferite è in gravi condizioni ed è ricoverata all'ospedale Cardarelli. La dinamica è attualmente in fase di ricostruzione.

Altre tre persone sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di petardi. (ANSA).