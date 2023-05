Papa, abusi sono gravi, nessuno può dire di non essere toccato

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 MAG - "Le guerre, la fame e l'indifferenza verso la sofferenza altrui sono realtà terribili del nostro mondo, sono realtà che gridano al Cielo. La crisi degli abusi sessuali, però, è particolarmente grave per la Chiesa, perché mina la sua capacità di abbracciare in pienezza la presenza liberatrice di Dio e di esserne testimone". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Pontificia Commissione per la tutela dei minori. "L'incapacità di agire correttamente per fermare questo male e di venire in aiuto alle sue vittime ha deturpato la nostra stessa testimonianza dell'amore di Dio", ha aggiunto Papa Francesco.

Per il Papa "oggi nessuno può dire onestamente di non essere toccato dalla realtà degli abusi sessuali nella Chiesa". Poi ha chiesto alla Commissione: "In primo luogo, laddove la vita è stata ferita, siamo chiamati a ricordare il potere creativo di Dio di far emergere la speranza dalla disperazione e la vita dalla morte. Il terribile senso di perdita provato da tanti a causa degli abusi può sembrare a volte troppo pesante da sopportare". (ANSA).