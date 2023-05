Msf, a Ventimiglia Francia respinge anche minorenni soli

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Nelle ultime settimane abbiamo iniziato a registrare il respingimento a Ventimiglia da parte della Gendarmeria francese anche di minorenni soli". Lo racconta all'ANSA Sergio Di Dato, responsabile dell'ambulatorio mobile di Medici senza frontiere che presta assistenza ai migranti in transito tra Italia e Francia. I francesi, spiega Di Dato, "non riescono più ad assorbire nel loro sistema di accoglienza i minori non accompagnati e quindi hanno iniziato a rimandarli in Italia, cosa che non potrebbero fare secondo le normative e lo stesso Regolamento di Berlino". In media la ong rileva ogni giorno 20-25 respingimenti si persone dalla Francia all'Italia, un dato che "si teme possa aumentare dopo la stretta di Parigi che ha inviato 150 agenti di rinforzo ai confini". (ANSA).