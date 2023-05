Migranti: Geo Barents attracca in banchina a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 MAG - La nave umanitaria di Medecins sans Frontieres Geo Barents con a bordo 336 persone, tra cui 52 donne (tre incinte) e 80 minori alcuni molto piccoli e molti non accompagnati ha attraccato alla banchina Garibaldi Est del porto della Spezia, scortata dalle pilotine della Guardia di Finanza e guidata dai piloti del porto della Spezia. Terminate le operazioni di attracco la sanità marittima salirà a bordo per la profilassi di rito, poi inizieranno le operazioni di sbarco.

In banchina i profughi riceveranno le prime cure e saranno fotosegnalati dalle forze dell'ordine poi, a scaglioni e a bordo di alcuni autobus navetta, verranno trasferiti al PalaFiere e assistiti da Caritas con cibo e abiti nuovi. (ANSA).