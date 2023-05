Agli stati generali della natalità papa Francesco e Meloni

Anche papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono tra i partecipanti annunciati alla terza edizione degli Stati generali della natalità che si svolgeranno l'11 e il 12 maggio a Roma.

Numerosi anche i ministri previsti: Valditara, Roccella , Giorgetti e Urso. Tra i leader politici ci dovrebbero essere anche Giuseppe Conte, Elly Schlein, Antonio Tajani, Matteo Salvini , Carlo Calenda , Elena Bonetti e il sindacato della capitale Roberto Gualtieri.

Lo si è appreso alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione degli Stati generale della natalità in corso all'opsedale Fatebenefratelli alla presenza di Gigi De Palo, presidente della fondazione per la natalità e Giancarlo Blangiardo, già presidente Istat.

Papa Francesco e la presidente Meloni saranno in presenza all'Auditorium della Conciliazione il 12 maggio. Mentre nel pomeriggio dell'11 "per la prima volta su questi temi" - spiegano i promotori - si confronteranno Bonetti, Conte, Calenda, Salvini, Schlein e Tajani in una tavola rotonda dal titolo "dall'analisi alla sintesi".

La mattina sarà invece in collegamento dal Giappone il ministro Giorgetti che affronterà il tema della natalità e del Pil, sono poi previsti, tra gli altri, il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi e Lorella Cuccarini. La due giorni si concluderà con uno spettacolo teatrale 'Santo Piacere' di Giovanni Scifoni.