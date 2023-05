Valditara, 100mila assunzioni in due anni per la scuola

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un piano da quasi 100 mila assunzioni nella scuola in due anni. In particolare, per l'anno scolastico 2023/2024, le assunzioni saranno 56mila, di cui circa 19mila sul sostegno e le altre su posto comune. Ne ha parlato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ai sindacati che ha incontrato nelle scorse ore. (ANSA).