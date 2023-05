Università Teramo ospita 16° Festival Radio Universitarie

(ANSA) - TERAMO, 04 MAG - In collaborazione con l'emittente radiofonica di UniTe, Radio Frequenza, l'Università degli studi di Teramo ospiterà la 16/a edizione del Festival delle radio universitarie italiane (Fru), da domani 5 maggio a domenica 7.

Il Festival è organizzato dall'Associazione degli operatori radiofonici e dei media universitari (Raduni) e da Radio Frequenza che quest'anno celebra 20 anni di attività in concomitanza con il trentennale dell'ateneo. Saranno coinvolti i 5 Dipartimenti dell'Università: Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Medicina veterinaria, Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.

"Esprimo gratitudine al rettore, Dino Mastrocola - dichiara Carlo Pahler, presidente dell'associazione Raduni - per l'accoglienza riservataci e gli sforzi profusi perché il nostro festival si possa svolgere nel migliore dei modi. Ringrazio anche i direttori dei dipartimenti, la station manager di RadioFrequenza, l'emittente ospitante e tutto lo staff. Sono certo che questa occasione per creare networking e offrire formazione di alto livello avrà una ricaduta positiva a lungo termine per le varie emittenti coinvolte e, speriamo, anche per il territorio".

Il festival sarà un'occasione per rinsaldare i rapporti tra le 33 radio universitarie affiliate a Raduni che porterà a Teramo circa 200 studenti e station manager, oltre a una nutrita rappresentanza di radio universitarie statunitensi che alimenteranno il confronto sul futuro dei prodotti audio in ambito accademico.

Contemporaneamente al Fru l'Università di Teramo ospiterà, nel Campus di Coste S.Agostino, la 29/a edizione di Teramo Comix. Il programma del fine settimana consentirà a speaker, programmatori, collaboratori e responsabili delle radio universitarie affiliate a Raduni di formarsi e confrontarsi. Tra gli ospiti di questa edizione, per la collaborazione con il Giro d'Italia che partirà da Teramo il 7 maggio, spiccano il direttore del Giro d'Italia-Rcs Sport Mauro Vegni, il Ct della Nazionale di Ciclismo Daniele Bennati, Bryan Ronzani Radio 105, Michele "Wad" Caporosso di Radio Deejay, Francesco Pannofino, Cristina D'Avena e i Gem Boy. (ANSA).