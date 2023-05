Rapinava Rolex a Malta, mandato di arresto europeo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Un mandato di arresto europeo (Mae), emesso su richiesta delle autorità giudiziarie maltesi, è stato notificato dalla Squadra Mobile di Napoli (diretta dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) a un 35enne detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale, accusato di avere rapinato orologi di lusso ai turisti in visita sull'isola del Mediterraneo.

Il Mae (emesso nello scorso mese di marzo per rapina e associazione per delinquere, reati commessi a Malta nel febbraio del 2020) è stato notificato dai poliziotti insieme con la Divisione SIReNE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia: il rapinatore "in trasferita" è ritenuto legato a un'organizzazione malavitosa del centro storico del capoluogo campano. (ANSA).