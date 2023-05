Parte “Technology-Digital Literacy” per l'educazione digitale nelle scuole

Con l’anno scolastico 2022/2023 giunge alla quarta edizione “Technology - Digital Literacy”, il progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani–Editori in collaborazione con TIM avviato nell’a.s. 2019/2020.

L’iniziativa è nata dall’esigenza di aggiungere alla media literacy (promossa attraverso il progetto “Il Quotidiano in Classe”) e alla financial & economic literacy (esercitata grazie all’iniziativa “Young Factor”) un terzo percorso di technology-digital literacy per accompagnare i giovani nel viaggio per raggiungere la piena padronanza di sé, con l’obiettivo di aiutare gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane a sviluppare anche una cittadinanza digitale, maturare consapevolezza delle proprie conoscenze, acquisire competenze, capire i propri diritti e doveri, ma, soprattutto, conoscere i principali meccanismi di funzionamento della Rete.



I ragazzi a cui è destinato questo progetto sono cresciuti in una società̀ digitale, mostrano padronanza nell’uso dei dispositivi per svolgere un’infinità di attività̀: realizzano e condividono foto e video, mandano messaggi, scrivono post ed email ma spesso non hanno le competenze necessarie. Questo progetto si prefigge di realizzare un percorso di cittadinanza digitale su misura per lo studente, per supportarlo nella formazione di nuove competenze digitali.



L’iniziativa si articola su diversi ambiti, a partire dalla Formazione: quella dei docenti che saranno i formatori degli studenti. Questo grazie al Manuale del docente e video lezioni realizzate da un team di docenti delle migliori Università Italiane e da incontri sul territorio o webinar, tenuti da esperti e giornalisti oltre a incontri formativi nazionali inseriti nel contesto degli appuntamenti del ciclo “Inspire a generation” svolti nelle scuole nel periodo tra ottobre e novembre 2022.



Le Lezioni in classe: che i docenti potranno tenere grazie all’ausilio degli strumenti informativi, sia cartacei che digitali, messi a disposizione dall’Osservatorio a titolo gratuito, del materiale formativo digitale e del libro di lavoro che ogni anno arriva gratuitamente, in versione aggiornata con nuove tematiche, a tutti gli insegnanti coordinatori del progetto.



I webinar di approfondimento: la vera novità di questo anno scolastico - aperti a tutti gli insegnanti delle scuole coinvolte nel progetto – che l’Osservatorio ha realizzato con giornalisti esperti di digitale, professori universitari e manager di TIM.

Il focus è stato sulle nuove professioni digitali: argomento di straordinaria importanza sia per gli studenti sia per gli insegnanti chiamati a formarli, per essere in grado di cogliere le opportunità lavorative che l’innovazione tecnologica sta determinando.



La Ricerca: il progetto viene monitorato attraverso una ricerca quali-quantitativa condotta, come per gli altri due progetti strategici dell’Osservatorio, dall’Istituto di Ricerca Eumetra per conoscere i livelli di soddisfazione e il livello di apprendimento in materia di educazione tecnologica-digitale di quelli che sono i protagonisti principali di questa nuova sfida, gli studenti e i docenti.