La Russa, sui fondi ci si dimentica dell'Esercito

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Quella al ministero della Difesa è stata l'esperienza più bella della mia attività politica perché ho potuto toccare con mano il modo con cui si sta nelle istituzioni, l'amore per la patria e per le tradizioni.

L'Esercito ha la capacità di svolgere con grande preparazione il proprio ruolo, sapendo che esso è indispensabile per la libertà, l'indipendenza e la sicurezza dei cittadini: molte volte si tende a dimenticarlo quando si parla di destinare i fondi, come quelli per l'addestramento, che è fondamentale". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso durante le celebrazioni a Roma del 162esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano. (ANSA).